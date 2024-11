Impallomeni: "Il secondo gol di Kean è da fuoriclasse vero. Lui ha fatto una scelta con la Fiorentina e a Firenze gli hanno voluto subito bene"

Stefano Impallomeni, ex giocatore e giornalista, ha parlato brevemente a TMW Radio anche della prestazione di Moise Kean in Fiorentina-Hellas Verona, come la tripletta messa a segno. Queste le sue parole:

“Ha fatto una scelta, gli hanno voluto subito bene, ha risposto da ragazzo maturo, ha una determinazione straordinaria e grandi qualità tecniche. Il secondo gol è da fuoriclasse vero. E' un giocatore molto forte”.