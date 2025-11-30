Direttamente dalle Finals dell’EA7 World Legends Padel Tour, ovvero il circuito mondiale del padel riservato alle leggende del calcio, ha parlato a Sky Sport l'ex centravanti della Fiorentina Luca Toni, che si è pronunciato sulle parole dette dall'attaccante viola Edin Dzeko dopo la partita persa contro l'AEK Atene sui fischi dei tifosi.

"Quello di Dzeko è stato uno sfogo"

Toni ha commentato: “Parole di Dzeko? Secondo me è stato uno sfogo. Ci sta che i tifosi possono fischiare. È stata una richiesta di aiuto.

Sui fischi ai giocatori

E ha aggiunto: "Con i fischi i giocatori hanno ancora più paura. Quella è stata una richiesta di aiuto per uscire da questa situazione così brutta”.