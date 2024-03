Castrovilli e un numero ad hoc per battere la sfortuna...

Così come Dodô, anche Gaetano Castrovilli scalpita e non vede l'ora di rigiocare con la Fiorentina. Quello che doveva essere il suo provino, ovvero la gara disputata con la Primavera viola, è andata bene.

Alla faccia della scaramanzia

Ora Castro ha la possibilità di essere schierato in campionato e quando giocherà non lo farà più con la maglia numero dieci che era solito indossare fino a questa stagione, ma con la diciassette. Sì, un numero non casuale, ma ad hoc, scelto per battere la sfortuna che lo ha perseguitato nel corso degli ultimi due anni.

Per la squadra…e per se stesso

La sua volontà è quella di rimettersi a disposizione il prima possibile e di poter essere una risorsa per la squadra e anche per se stesso; sì, perché a fine stagione sarà svincolato e dovrà cercarsi una nuova sistemazione.