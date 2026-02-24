L'ardimentosa scivolata di Ranieri, uno Ndour che pressa, contrasta e appoggia. E Kean...

Tre punti d’oro, strappati dalla Fiorentina con le unghie e con i denti nello scontro con una diretta concorrente nella lotta per non finire in Serie B.

Accontentiamoci del risultato

Però alla fine la vittoria è in saccoccia e, al momento, è l’unica cosa che conta. Per ora dobbiamo accontentarci di questo.

Voti e giudizi

Ranieri: 7 Toglie dal piede di Meister, con una ardimentosa scivolata in area, un pallone che chiedeva solo di essere buttato nella porta viola. Concentratissimo.

Ndour: 7 Ottima intesa con Harrison e Dodo sulla fascia. Corre, pressa, contrasta, appoggia, tira in porta (purtroppo non segna).

Kean: 7 Pronto a sfruttare un’incertezza difensiva del Pisa e segnare. Sempre molto combattivo, ma poco generoso coi compagni.

Leggi l'articolo completo e le pagelle di Francesco Matteini su Violaamoreefantasia.it cliccando QUI.