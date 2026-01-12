Amoruso: "Fiorentina squadra fragile ma viva, contro il Milan la migliore della stagione. Manca Kean, un fantasma"

L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Lorenzo Amoruso è intervenuto a RTV38 per commentare la gara contro il Milan: “Per me è stata la miglior partita di tutta la stagione, anche per la continuità. Si è vista una squadra unita, sicuramente viva. Ha sbagliato sul pareggio di Nkunku, ma è viva”.

“Fiorentina viva. Fagioli e Gud…”

E aggiunge: “Fino a qualche settimana fa Fagioli e Gudmundsson non spiccavano certamente, se ne parlava anche male. Adesso invece fanno la differenza. Il giocatore che manca a questa squadra ora è Kean, è stato un fantasma. Poi i problemi ci sono anche in difesa, perché sono stati presi dei gol evitabili, come quello di oggi o quello contro la Lazio”.

“Alla difesa mancano cose basilari”

Prosegue: “Si tratta di compiti difensivi piuttosto basilari. Però si vede l'assenza di un leader e la poca collaborazione dei centrocampisti, Mandragora e Ndour. Sono tutti aspetti che la Fiorentina sta pagando e che fanno emergere la fragilità di questa squadra”.