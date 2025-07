Fazzini: "Tifo Fiorentina da quando sono bambino, Ndour mi ha parlato molto bene di questa società"

Jacopo Fazzini, centrocampista arrivato in estate dall'Empoli, è stato intervistato dalla Fiorentina nel suo primo giorno di raduno:

“Tifo Viola da quando sono piccolo, in famiglia siamo tutti per la Fiorentina. In questa stagione vorrei arrivare il più lontano possibile fra campionato, Coppa Italia e Conference. I miei propositi? Vengono dopo quelli della squadra”.

"Ndour mi ha parlato bene di Firenze quando eravamo in nazionale, convincendomi a venire qua alla Fiorentina. Sono convinto al 100% della mia scelta".