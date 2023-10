Finalmente Niccolò Pierozzi. Novanta minuti in campo sotto gli occhi di Italiano e convocazione più vicina

La Fiorentina, dopo aver perso Dodo per infortunio, vede migliorare costantemente la condizione fisica del terzino destro Niccolò Pierozzi. Il classe 2001 ha dovuto far fronte ad alcuni problemi fisici durante la preparazione estiva, ma adesso c'è fiducia per il suo recupero.

Pierozzi ha giocato 90 minuti con la Fiorentina Primavera, nella sconfitta di ieri per 1-2 contro la Lazio, sotto gli occhi di mister Vincenzo Italiano. Adesso la convocazione con la prima squadra è più vicina: come riporta il Corriere dello Sport, Pierozzi dovrebbe figurare nella lista per sfidare l'Empoli.