Un'altra, meravigliosa novità per Castrovilli: la moglie Rachele è in dolce attesa

Sono giorni importanti per Gaetano Castrovilli. Non solo per il trasferimento dalla Fiorentina al Bournemouth, ma anche per motivi strettamente personali e familiari. Su Instagram, infatti, la moglie del calciatore Rachele Risaliti ha annunciato di essere in dolce attesa.

“Quando sognavo da bambina il papà dei miei figli lo immagino proprio come te, lo sai? In un periodo così delicato, il nostro cuore scoppia di gioia e amore. Mamma e babbo ti aspettano, non vedono l’ora di conoscerti e stringerti forte”. Questa la dedica di Rachele a Gaetano Castrovilli, che dunque presto proverà l'emozione di diventare padre.