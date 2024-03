"Che errori ieri, ma su un campo infame e contro un Maccabi davvero scarso. La Fiorentina se la gioca fino in fondo in Conference"

Della pazza vittoria della Fiorentina all'andata degli ottavi di Conference contro il Maccabi Haifa, ha parlato anche l'ex calciatore e opinionista Stefano Impallomeni a Tuttomercatoweb.com: “Che errori ieri, per la squadra viola. Ma penso che al ritorno passerà senza troppi problemi, anche concedendosi un po' di distrazione”.

“Campo infame, avversario proprio scarso”

E aggiunge: “C'è da dire che la Fiorentina ha giocato su un campo infame e contro un Maccabi davvero scarso. In questa competizione se la può giocare fino in fondo. Prossimi impegni? Non so, ora c'è la Roma; la squadra ti dà sempre l'impressione di poter perdere con la Salernitana e vincere con la Lazio”.