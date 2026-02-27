Here we go again: solo la Fiorentina e un'altra squadra si ritrovano per il secondo anno consecutivo agli ottavi di Conference League

La Conference League è diventata di casa a Firenze, con quattro partecipazioni consecutive da parte della Fiorentina. Se la Roma alla prima occasione la vinse, intraprendendo poi un percorso nell'Europa più importante, i viola non sono invece mai riusciti ad uscire da una competizione che, peraltro, li ha visti per due volte arrivare in finale ed uscirne con le ossa rotte.

Un trampolino di lancio per tutti… tranne noi

La Conference dovrebbe essere dunque un trampolino di lancio per altri traguardi, e lo è stata per la maggior parte delle squadre. La Roma appunto, ma anche per club come Real Betis e Panathinaikos (che tra l'altro si sfideranno agli ottavi d'Europa League), oppure il Club Brugge che dopo la semifinale persa con la Fiorentina di Italiano ha disputato per due anni consecutive la Champions.

Here we go again… noi e il Celje

Non è un caso, allora, che soltanto due squadre presenti agli ottavi della scorsa edizione si siano qualificate anche quest'anno: una è il Celje, l'altra per l'appunto la Fiorentina. Per i viola se non altro sarà l'ultimo anno in Conference, considerando la posizione in campionato, anche se la speranza (remota, a dire il vero) è che la squadra di Vanoli possa finalmente vincere questa competizione maledetta.