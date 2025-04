Disavventura per Arthur in Spagna. Il centrocampista ex Fiorentina è stato vittima di un furto

Avventura decisamente poco piacevole per il centrocampista del Girona ed ex Fiorentina Arthur Melo. Il brasiliano è stato vittima di una rapina a Barcellona, come riportato da Diario AS. Verso le quattro del pomeriggio, Arthur stava andando a riprendere la sua macchina quando un ladro si è avvicinato a lui rubandogli l'orologio e fuggendo con un complice che lo aspettava.

Il centrocampista ex viola ha denunciato alla polizia catalana, che si occuperà dell'accaduto. La priorità è che Arthur sia uscito illeso da tale aggressione, potrà dunque proseguire i regolari allenamenti con il Girona.