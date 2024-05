La notizia che tutti aspettavamo: Commisso sarà regolarmente ad Atene con la squadra. I dettagli

Nelle ultime ore uno trai tanti temi trattati in merito alla finale di Atene, era la possibilità che Rocco Commisso potesse essere o meno presente all’Agia Sofia Stadium. Il presidente era tornato in Italia ad inizio aprile per stare a fianco della squadra nel momento più importante della stagione, salvo poi esser costretto a tornare negli States per inderogabili impegni lavorativi legati alla gestione della Mediacom.

E dopo settimane di silenzio, con tutto il gruppo viola unito, in primis per confermare la qualificazione alla prossima Conference League tramite il campionato e poi prepararsi a giocarsi un trofeo che potrebbe automaticamente catapultare la Fiorentina in Europa League, finalmente quest’oggi è arrivata la conferma.

Il patron gigliato volerà in Grecia per la finale di Conference League

Secondo quanto riportato pochi minuti fa da Radio Bruno, Rocco Commisso sarà regolarmente presente ad Atene. Il presidente gigliato raggiungerà la capitale greca direttamente dagli Stati Uniti in concomitanza con la squadra, che lo farà nella giornata di lunedì. Il giorno dopo la finale, che sia vinta o persa, dovrebbe comunque fare rotta su Firenze con tutto il gruppo viola.