Questo pomeriggio il giornalista di SkySport Marco Bucciantini, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di analizzare alcuni temi di casa Fiorentina dopo la sconfitta di qualche giorno fa contro il Napoli. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:

“La Fiorentina ha dimostrato di poter vincere anche con il centrocampo a due, non credo sia fondamentale un ritorno al centrocampo a tre. Non dobbiamo arrabbiarsi per questo, non ha influito nella sconfitta contro il Napoli, in cui comunque avevi anche un Cataldi non al 100%. Gli allenatori non sono sprovveduti, non si inventano le cose, e Palladino è uno di questi: sono convinto però che con l’arrivo di Folorunsho si sia cercato di conferire al mister quelle caratteristiche, sopratutto fisiche e di equilibrio di gioco, che Palladino era riuscito ad avere prima del malore di Bove. E non parlo soltanto dell’ex Roma, che comunque adesso fa sentire la sua mancanza, anche Adli e Cataldi giravano meglio: il primo con le sue geometrie ha fatto il bello e cattivo tempo, mentre il secondo era colui che dava ordine alla mediana viola. Se però ci si affida sempre ai soliti è normale che dopo un po le energie, fisiche e mentali, vengano meno: nelle ultime settimane la Fiorentina è sembrata una squadra prosciugata delle energie. Problemi con la difesa a tre? Io con il Napoli non ho trovato strano il cambio in difesa. Dopo i risultati con Bologna, Empoli, Udinese e Juventus era ipotizzabile un cambio del genere”.

“Le operazioni in dirittura di arrivo alzano il livello della rosa a disposizione di Palladino”

Qualche parola anche su Pablo Marì e Folorunsho, in arrivo a Firenze: “Il difensore spagnolo credo che sia una di quelle pedine che andrà a completare il reparto difensivo di Palladino: il fatto che arrivi dietro una sua richiesta spiega molto, oltretutto conosce molto bene il campionato italiano. Negli ultimi anni ha fatto dei buoni campionati, di fatto aiutando il Monza a restare in Serie A: é un giocatore dalla grande personalita, che sa uscire palla al piede, e che conferisce qualità tecnica al nostro reparto difensivo. E’ capace di dire la sua in entrambe le fasi, anche se ultimamente ha dato il meglio di se in difesa. Folorunsho al posto di Bove? Se arrivano lui e Luiz Henrique la fiorentina migliora molto, sopratutto per l’impatto nella metà campo avversaria. Sono nomi che migliorano molto la rosa attuale, soprattutto se si aggiungono ai già presenti Gudmundsson, Sottil, Beltran e Colpani. Se potessi scegliere un giocatore io comunque prenderei Frendrup: è un ragazzo che è sempre ovunque, che sa far tutto anche se la fase offensiva non è il suo forte”.