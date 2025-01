Il Viola Park pronto ad ospitare la finale di coppa David: i dettagli di una competizione giovanile... tutta fiorentina

L’associazione GiovaniWannabe ha il piacere di annunciare la seconda edizione della David Cup, il torneo di calcio a 11 che unisce la passione per il calcio e la competitività tra alcuni dei principali licei fiorentini. Visti i risultati della scorsa stagione, in cui le squadre scolastiche hanno creato un forte senso di appartenenza radunando sugli spalti centinaia di tifosi, il trofeo verrà riproposto anche quest’anno.

La presentazione del torneo sarà al Viola Park

Il torneo verra presentato in uno dei luoghi iconici dello sport fiorentina, il Rocco Commisso Viola Park. La conferenza di presentazione della II edizione è in programma per il prossimo 16 gennaio alle ore 12.00 all’interno del Media Center del centro sportivo gigliato.

Un incontro per conoscere la nuova realtà

Durante l'incontro verranno illustrati i dettagli del torneo, le scuole partecipanti e le novità della seconda edizione per le quali è stato fondamentale anche l’aiuto di ACF Fiorentina. Un’occasione anche per per conoscere gli organizzatori e incontrare alcuni ospiti d'eccezione.