Fabregas: "Giocare all'Olimpico mette sempre pressione. Lazio e Fiorentina, le due squadre in cui mi identifico"

Alla viglia della trasferta di domani all’Olimpico di Roma contro la Lazio, l’allenatore del Como Cesc Fabregas ha avuto modo di analizzare come arriva la sua squadra alla sfida. Il tecnico spagnolo ha espresso anche tutto il suo rispetto per la Fiorentina di Palladino. Questo un estratto delle sue parole:

"Andare all'Olimpico mette sempre una pressione extra. Vogliamo andarci con coraggio, giocando come abbiamo fatto a Napoli, a Torino e a San Siro contro l'Inter. Questa deve essere sempre la nostra identità: andare a provare a vincere tutte le partite. Il ritiro a Marbella? I ragazzi stanno bene, questi sono stati sei giorni di un buon lavoro con una grande condizione sia per la qualità di campo e che del tempo. Abbiamo lavorato su tante cose per continuare a crescere, siamo in un momento importante della stagione dove si vedono già cose molto positive. Dobbiamo continuare così”.

“I nuovi arrivati saranno a disposizione, ma non credo inizieranno dal primo minuto”

Ha parlato anche dei nuovi arrivati: “Sono arrivati da due giorni e si sono allenati con la squadra nel ritiro. Domani saranno a disposizione ma vedremo se giocheranno dall’inizio o partiranno dalla panchina. Butez e Diao sono due calciatori in cui crediamo molto e che abbiamo analizzato con grande attenzione prima di ingaggiarli. Diao è molto giovane, ha 19 anni, e ha fatto già un bel percorso al Betis che è una squadra di grande prestigio e qualità in Spagna e crediamo che lui possa essere il presente e il futuro per la società. Butez è un giocatore esperto, ha 29 anni con esperienza a grande livello, ha fatto la Champions League e vinto campionati in Belgio. Siamo molto soddisfatti del suo arrivo, sicuri che apporterà un contributo significativo al nostro reparto".

“Lazio e Fiorentina le uniche squadre in cui mi identifico di più”

Ha poi concluso: “Giocare all’Olimpico dà sempre una certa pressione extra e sarà dura ma noi vogliamo andare là con coraggio e personalità e giocare come abbiamo fatto a Napoli, a Torino e a San Siro contro l’Inter. Dobbiamo sempre andare in campo e giocare con la nostra identità per provare a vincere la partita e poi vedremo quale sarà il risultato. Con la Lazio sarà una partita di possesso e di transizione, in Serie A tante squadre giocano basse creando spazi per contrattaccare. La Lazio e la Fiorentina sono le due squadre in cui mi identifico di più”.