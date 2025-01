Questo pomeriggio il giornalista e direttore di Italia7 Enzo Bucchioni, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di analizzare il momento ella Fiorentina di Raffaele Palladino a 4 giorni dalla sfida contro il Monza. Questo un estratto delle sue parole:

“Quello che ha pensato di fare la Fiorentina nella finestra di mercato invernale è abbastanza condivisibile. Quello che so è che hanno deciso di immettere qualche giocatore per aumentare la qualità di questa rosa, e sostituire quei giocatori che hanno giocato meno e non hanno soddisfatto l’allenatore. Mettere 4-5 giocatori nuovi più forti di quelli che hai, più vicini alle idee dell’allenatore, che apportino anche centimetri e muscoli: sappiamo quanto sia carente la rosa da questo punto di vista. Questa è la strategia della dirigenza viola, poi ovviamente dovremo capire se riuscirà a mettere in pratica quello che vuole fare”.

“Quello che è successo a Bove ha spinto la Fiorentina a migliorarsi ulteriormente”

Ha anche aggiunto: “Credo che l’accelerata sul mercato ci sia stata dopo quello che è successo a Bove: quello è stato un evento traumatico e non prevedibile che ha messo a nudo alcuni punti deboli di questa squadra. Situazioni che l’allenatore aveva già palesato in precedenza durante alcune conferenze stampa. Raccogliendo le 8 vittorie consecutive, è ormai chiaro a tutti, la Fiorentina era andata oltre il proprio valore overperformando, e di questo Palladino se ne era accorto. Solo chi non capisce di calcio lo ha capito all’ultimo. Ma secondo voi la Fiorentina di quelle otto partite sarebbe potuta durare per tutta la stagione? Ricordo che in molti parlavano di Scudetto fino a qualche settimana fa. Adesso che però sei in quella zona di classifica, il tema di discussione diventa quello di fare di tutto per restare lassù. Per farlo serve migliorare l’organico a disposizione del mister, sopratutto per quello che riguarda le alternative”.

“Questa squadra crea poco, c'è bisogno di un aiuto sugli esterni”

Ha poi parlato dei problemi sugli esterni: “Nella Fiorentina ultimamente segna solo Kean, che è capace di sfruttare quelle poche occasioni a disposizione. Se non crei occasioni gol di conseguenza è molto difficile segnare per chi gioca sulle fasce. So che i dirigenti della Fiorentina hanno un mandato da Rocco Commisso, questo vuol dire che i soldi per acquistare un giocatore del calibro di Luiz Henrique ci sono. Quest’anno la società vorrebbe provare a conquistare la Champions League, o comunque provarci: le delusioni della scorsa stagione potevano scoraggiare chiunque ma a volontà è quella di provarci”.

“Gudmundsson adesso deve darsi una svegliata: dimostri il suo reale valore”

Ha poi concluso parlando di Albert Gudmunddson: “Nella situazione che sta vivendo l’islandese qualche colpa la ha anche l’allenatore. Dal punto di vista del recupero posso dire solo una cosa: se un giocatore come lui sta bene, e si allena regolarmente, deve giocare sempre. Come è stato fatto con altri giocatori anche in passato, va preso da una parte e responsabilizzato: il giocatore deve capire che è uno dei giocatori più pagati della storia della Fiorentina e che deve cominciare a decidere le partite. Che possa giocare 90 minuti o 55, deve entrare in campo per fare la differenza: ora basta, visto che sta bene deve dimostrarci chi è il vero Gudmundsson. Anche il continuo ballottaggio con Beltran, per valori tecnici, è qualcosa che non dovrebbe esistere”.