La Nazionale Under-18 si ritrova per la prima dell'anno: nella lista c'è anche un giocatore della Fiorentina

Come già detto della Nazionale Under 19, anche l’Under 18 inizierà il suo 2025 con un’amichevole contro i pari categoria spagnoli, in programma però non in Spagna ma all’interno del Centro Tecnico Federale di Coverciano: fischio d’inizio ore 14.30 e diretta in esclusiva su Vivo Azzurro TV. E a differenza della prima, all’interno di questa rappresentativa si registra una sola presenza viola.

Vannucchi è l'unico rappresentante della Fiorentina

Il ct Daniele Franceschini ha convocato 20 calciatori, tutti nati nel 2007, ad eccezione di un classe 2008 (Andrea Michieletto), che si raduneranno nella serata di domenica 12 gennaio presso Coverciano. L’unico giocatore della Fiorentina che figura nella lista è il portiere della Primavera viola Tommaso Vannucchi, che ultimamente sta trovando molto spazio in virtù anche dell'infortunio di Leonardelli.

La lista completa dei convocati in vista della Spagna

Questo l’elenco completo dei convocati del ct Franceschini:

Portieri: Massimo Pessina (Bologna), Tommaso Vannucchi (Fiorentina);

Difensori: Lamine Ballo (Inter), Cristian Cama (Roma), Federico Colombo (Milan), Manuel Maffessoli (Atalanta), Federico Nardin (Roma), Nirash Raffaello Perera (Milan), Nicolas Trabucchi (Parma), Francesco Verde (Juventus);

Centrocampisti: Giacomo Arduini (Roma), Nicolò Artesani (Atalanta), Davide Bono (Atalanta), Lorenzo Bonsignori Goggi (Atalanta), Filippo Cerpelletti (Inter), Matteo Mantini (Inter), Ernesto Perin (Milan);

Attaccanti: Giovanni Chiricallo (Sassuolo), Alessandro Crimaldi (Bochum), Andrea Michieletto (Atalanta).