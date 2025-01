Fiorentina-Pablo Marì, l'affare si farà con una contropartita tecnica: gli ultimi dettagli della trattativa

In questi minuti sono emerse novità a riguardo della trattativa tra Fiorentina e Monza per il passaggio in viola del centrale spagnolo Pablo Marì. Secondo quanto riportato da MonzaNews il club brianzolo ha deciso che il difensore, che ha il contratto in scadenza il prossimo giugno, non rinnova il suo sodalizio con il Monza e lascerà la squadra entro pochi giorni. Lo spagnolo è molto vicino a dire addio al club. L'addio di Pablo Marì segna un momento importante per il club brianzolo. Il difensore spagnolo, punto di riferimento nella rosa del Monza, ha saputo guadagnarsi il rispetto dei tifosi e dei compagni grazie alle sue prestazioni solide e alla leadership in campo.

Operazione in chiusura: nelle prossime ore ci sarà l'annuncio dei due club

Come già anticipato nei giorni scorsi, l'affare potrebbe essere ufficializzato entro la fine di questa settimana o, al più tardi, dopo la sfida tra Monza e Fiorentina della prossima settimana. Il club brianzolo ha cercato comunque di tutelarsi in due modi. Il primo è evitando un incrocio tra ex: Marì infatti, anche in caso di cessione nelle prossime ore, non dovrebbe scendere in campo contro la sua ormai ex squadra. Il secondo è ricevendo il suo sostituto direttamente dai viola.

La Fiorentina mette un suo difensore sul piatto: andrà a Monza in prestito

Farà infatti la tratta opposta il difensore argentino Matias Moreno, che ha recentemente esordito nella partita Fiorentina - Napoli. L’ex Belgrano diventerà biancorosso in prestito secco, e ci sarà anche un piccolo conguaglio economico versato dalla Fiorentina nell’accordo. Con l'arrivo di Moreno, il Monza dimostra di voler investire in giovani talenti e nel futuro della squadra. Il difensore argentino porta freschezza e potenziale alla retroguardia brianzola, e potrà fare esperienza per tornare più pronto a Firenze.