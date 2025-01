Lo Shakhtar affronta la Dinamo Zagabria in amichevole e celebra le ultime sfide di Champions tra i due club: Dodô tra i protagonisti - VIDEO

Lo Shakthar Donetsk non dimentica Dodô. In occasione dell’amichevole di questo pomeriggio contro la Dinamo Zagabria il club ucraino, tramite un video sui propri canali social, ha voluto ricordare le ultime due sfide contro i croati durante l’edizione 2019-2020. Partite che sono state tutt’altro che noiose.

Il brasiliano è stato tra i protagonisti in Champions League

Entrambe le sfide terminarono in pareggio: la prima in Ucraina 2-2, mentre il ritorno in Croazia si concluse 3-3. E tra i protagonisti di entrambe le sfide c’è anche l’attuale terzino destro della Fiorentina, che nella gara di andata ebbe il merito di segnare il gol del pareggio finale.

Questo il video pubblicato dallo Shakthar e poi ripubblicato da Dodô su Instagram: