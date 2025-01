U-Power Stadium intitolato a Silvio Berlusconi? Oggi la votazione in comune, e lunedì...

Era attesa per la scorsa estate la decisione da parte del Consiglio Comunale di Monza in merito alla mozione di una consigliera sull’intitolazione dell’ “U-Power Stadium” a Silvio Berlusconi, Presidente del Monza capace di guidare i biancorossi dalla Serie C fino alla mai raggiunta Serie A. La votazione però non c’è stata: con il Consiglio che deciso decidere di rinviare nuovamente la discussione. Quest’oggi la situazione sembra in via di risoluzione.

Dopo mesi di rinvii, oggi è il giorno della votazione

Secondo quanto riportato da Tuttomonza.it, questo pomeriggio infatti si terrà una riunione del Consiglio comunale cittadino per la votazione definitiva sulla proposta della consigliera Martina Sassoli, di intitolare lo "U-Power Stadium" al compianto presidente, scomparso ormai più di un anno e mezzo fa.

La volontà dei monzesi è chiara: in caso di "NO" pronta la raccolta firme

La sensazione è che la decisione verrà regolarmente deliberata passando poi il testimone alla Prefettura di Monza e Brianza, organo a cui è riservata l’ultima parola in casi come questi. In caso di bocciatura, secondo quanto riportato, fanno già sapere che verrà attuata una raccolta firme ad hoc. Vista la forte volontà del popolo brianzolo di omaggiare Berlusconi, è quindi possibile che quella di lunedì tra Monza e Fiorentina possa essere la prima gara nell'impianto con la nuova denominazione.