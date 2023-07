Rispunta ancora per il mercato viola il nome di Andrea Cistana, difensore classe 1997 del Brescia, seguito a lungo dalla Fiorentina. Il contratto del giocatore scadrà tra un anno, Cellino non vuole lasciarlo andare a parametro zero ma al momento la trattativa per il prolungamento non procede.

Secondo quanto scrive Brescia Oggi, società ed entourage del difensore sono al lavoro per trovare una soluzione. L’idea di un rinnovo e poi la cessione ad una tra Frosinone, Cagliari e Fiorentina potrebbe essere l'ipotesi migliore.