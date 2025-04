Pessimismo per le condizioni di Gosens. Colpani da valutare in vista della trasferta slovena

Come riporta Radio Bruno, purtroppo si respira aria di pessimismo in casa Fiorentina per quanto riguarda le condizioni fisiche di Robin Gosens, terzino viola che si è infortunato al ginocchio alla vigilia del match contro l'Atalanta. Se inizialmente sembrava essere solo una botta, adesso la preoccupazione per il suo recupero è tanta, con il tedesco che sarà out sicuramente contro Celje e Parma. Il giocatore sarà valutato giorno dopo giorno, ma potrebbe saltare più gare del previsto.

Da valutare anche le condizioni di Andrea Colpani, che potrebbe rientrare tra i convocati di Palladino dopo un infortunio che lo ha tenuto fuori dal campo per oltre due mesi. Possibile che l'ex Monza torni in gruppo in tempo per partecipare alla trasferta di Celje da giocatore arruolabile.