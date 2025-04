Ora è allarme Gosens. E potrebbero cambiare le carte in tavola anche per il suo riscatto...

Scatta l'allarme in casa Fiorentina per Robin Gosens. Del suo caso se ne occupa stamani La Nazione. Sul quotidiano cittadino si legge che i tempi di recupero del tedesco potrebbero essere lunghi.

Ogni previsione sarebbe azzardata

Report ufficiali legati alle condizioni del terzino non sono per il momento arrivati (anche perché lo staff medico viola preferisce monitorare le condizioni dell'ex Atalanta giorno dopo giorno, per capire quale sia la terapia giusta da mettere in pratica) e dunque, ad oggi, ogni previsione circa il suo ritorno in campo rischierebbe di essere azzardata.

Assenze scontate

A questo punto diventa scontata la sua assenza sia giovedi in Conference contro il Celjie che domenica in campionato con il Parma. Quello che sembrava un semplice fastidio al ginocchio, o una botta (cosi era stato derubricato dalla Fiorentina dopo la vittoria sull'Atalanta), rischia ora di diventare una piaga non di poco conto.

L'obbligo di riscatto

Tutto questo quando mancava solamente una manciata di partite per far scattare l'obbligo del riscatto (tra le quattro e le sei presenze da almeno 45'). Un lungo stop potrebbe cambiare le carte in tavola anche in questo senso.