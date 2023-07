Il giornalista e corrispondente a New York Massimo Basile, tifoso della Fiorentina, ha commentato sul proprio profilo Facebook l'attuale situazione viola, esprimendo alcune considerazioni e riflessioni per quanto concerne il mercato viola.

Ecco le sue parole: “Non credo che dovremmo fare i conti sui 60 milioni delle cessioni. Se vale il ragionamento fatto in passato per Chiesa e Vlahovic, e i soldi verranno versati in più anni, bisognerà considerare probabilmente solo la quota di soldi relativa a quest’anno. E andranno coperte le spese di gestione del Viola Park. Però poi è la società che decide se anticipare e quanto”.