In tanti si aspettavano un prestito per Tommaso Martinelli, promettente portiere della Fiorentina classe 2006 che lo scorso anno ha ricoperto il ruolo di terzo in casa viola alle spalle di De Gea e Terracciano. Un'avventura per farsi le ossa in cadetteria che però il ragazzo stesso ha subito stoppato, preferendo rimanere (e sognare) in maglia viola.

Una scelta avallata da Pioli

Solo qualche anno fa era in Curva Fiesole a cantare per la sua squadra del cuore, nella prossima stagione indosserà la numero 12 (simbolica, i numeri sono ancora da confermare) da vice De Gea. Una scelta fatta da Martinelli che ha trovato il parere positivo di Pioli, che lo ha voluto con sé.

E lo spazio…

Via Terracciano e via anche Vannucchi (in prestito). La società viola ha fatto spazio per lui, con l'allenatore viola che è pronto a dargli spazio inizialmente nel girone di Conference League. Playoff permettendo, ovviamente. Lo scrive La Nazione.