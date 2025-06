Il deputato italiano ed ex allenatore di pallavolo Mauro Berruto ha parlato a Radio Bruno, commentando le dichiarazioni di ieri dell'amministratore delegato di Serie A Luigi De Siervo e l'ospitata della Juventus alla Casa Bianca da Donald Trump.

‘Sacrosanta la battaglia alla pirateria, ma serve un’analisi molto più seria'

“Le parole di De Siervo sulla pirateria? Uno degli elementi della mancanza di talenti e del calo del calcio italiano, assieme alle scie chimiche forse, all’estinzione del panda e il cambiamento climatico. Battaglia sacrosanta contro la pirateria, ma non venga usata come alibi, quando sarebbero tanti i progetti sui quali discutere. La Lega Serie A ha cercato ogni sponda politica per riuscire a sterminare i settori giovanili ed ora bisogna sentire queste cose. Servirebbe una riflessione più seria degli attori di quel mondo, per recuperare un gap di 15 anni, per recuperare il quale ne serviranno almeno la metà. Un qualcosa che è ben più importante che andare al Mondiale".

‘Le facce dei calciatori bianconeri dietro Trump…’

“La Juventus da Trump? Immagini agghiaccianti, non entro neanche nel merito del motivo del perchè una squadra si presti ad essere utilizzata in questo modo. Mi concentrerei sull'immagine degli atleti alle spalle di Trump, che avevano la mia faccia quando ho fatto l'ultima colonscopia. Gli sportivi devono iniziare a prendere posizione e saper dire come la pensano. In passato la Rapinoe e il Golden State Warriors non andarono da Trump”.