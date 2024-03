Da Barone a Ferrari: le battaglie della Fiorentina non cambiano. Nel mirino Fair Play Finanziario e i soliti dubbi sul nuovo Franchi

Quello che finora era stato braccio destro di Joe Barone, pur agendo da responsabile della comunicazione, ora diventerà attore protagonista in chiave ‘politica’: secondo La Nazione però, le battaglie che Alessandro Ferrari porterà avanti sono le stesse intraprese dall'ex dirigente di Pozzallo. Non cambierà niente in tal senso quindi, con la Fiorentina sempre sul piede di guerra in Lega Calcio per quanto riguarda redistribuzione dei diritti tv e interpretazione del Fair Play Finanziario, viste le mancate sanzioni ai club indebitati.

E poi c'è la questione Franchi, con i lavori già partiti ma con i soliti dubbi avanzati già da Barone su tempi di consegna del nuovo impianti, canone d'affitto e riduzione della capienza.