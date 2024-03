Commisso lascia la squadra: "Adesso non ho più niente da fare qua, vado a salutare Barone. Ci vediamo tra..."

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano nelle ultime ore ha deciso di regalare una domenica di riposo, e per questo Rocco Commisso durante l’allenamento di questa mattina ha voluto ufficialmente salutare la squadra. Il presidente viola infatti, come già riportato nei giorni scorsi, volere nelle prossime ore negli Stati Uniti per presenziare al funerale dell’amico Joe, in programma lunedì nel New Jersey.

Un breve discorso con la squadra riunita attorno a lui e a Vincenzo Italiano: “Forza ragazzi. Ora devo partire, vado a salutare Joe. Non ho più niente da fare qua, andremo insieme a Pradè e Ferrari. Ci vediamo tra poche settimane non di più. Sono stato contento di rimanere qui a guardarvi, avete fatto bene. Grazie di tutto”.

Questo il video pubblicato dalla Fiorentina pochi minuti fa tramite i propri canali social: