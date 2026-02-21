La Fiorentina riscopre Fazzini e la partita intera in Polonia è già una notizia. Ala e mezzala con 'colpi superiori'

Era finito nell'oblio, tanto che con Vanoli in campo c'era stato per una mezz'oretta scarsa in tre mesi, prima di tornare in campo in Coppa Italia con il Como. Un infortunio, poi tante panchine e finalmente giovedì a Białystok il ritorno da titolare per Jacopo Fazzini, per tutti i 90 minuti. Già una notizia, sottolinea La Nazione, perché il classe 2003 di minutaggio ne ha messo insieme pochissimo e il fatto che abbia retto tutta la gara è un'ottima indicazione.

Sul campo è partito da ala sinistra anomala, per poi tornare a fare la mezzala, che sarebbe il suo ruolo naturale. Un giocatore dai ‘colpi superiori’, a cui manca forse un po' di fisicità ma insomma, il gioco del calcio è anche molto altro oltre alla stazza. E Fazzini in questa duplice veste tattica può finalmente iniziare la sua stagione.