A margine della conferenza stampa della vigilia di Napoli-Fiorentina, è intervenuto anche l'amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo. Ecco le sue parole: “La competizione è un'opportunità per portare il proprio calcio in giro per il mondo. Sono sicuro che il pubblico saudita saprà apprezzare un livello come quello che si vedrà domani. Proprio in questo senso, Fiorentina e Napoli hanno dato spettacolo l'anno scorso”.

Sulla Supercoppa a quattro squadre: “Guardiamo con grande interesse alla nuova formula, presenta sulla scena internazionale le nostre migliori squadre. Sarà così per tutta la durata dell'accordo? Resta un'opzione”.