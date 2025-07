E' sceso in campo direttamente Simone Inzaghi per cercare di spingere Kean a sposare la causa araba, secondo quanto riportato dal Corriere Fiorentino: l'attaccante viola aveva già storto il naso davanti all'ipotesi Al Qadsiah ma i soldi dell'Al Hilal sono anche di più e qualche riflessione la comporteranno inevitabilmente. Inzaghi dunque ha cercato il contatto diretto ma a Kean è stato prospettato anche un nuovo contratto da parte della Fiorentina e l'ipotesi lo ha colpito. Se gli arabi si sono mossi con decisione dopo aver perso Osimhen, il Man Utd è ancora attento alla situazione di Gyokeres, a un passo ma ancora non dell'Arsenal: sono loro le prime pedine del domino, che poi potrebbe coinvolgere l'attaccante viola.