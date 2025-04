Italiano (stra)vince il primo round di Coppa Italia: travolto l'Empoli al Castellani, ora la finale è più vicina

Si è appena conclusa la semifinale di andata della Coppa Italia: al Castellani il Bologna di Vincenzo Italiano si è imposto per 0-3 sull'Empoli.

La cronaca della partita

Bologna che parte subito fortissimo, dando continuità al suo giocatore più in forma: è infatti Orsolini che, appena due minuti dopo il fischio iniziale, sfiora l'1-0. Poco male, perché trova il gol del vantaggio al 22simo: Odgaard crossa, Cacace e Tosto sbagliano lettura lasciandolo solo, e infatti l'ala felsinea non sbaglia. Appena 7 minuti dopo c'è il raddoppio bolognese: Dallinga è bravo a controllare un pallone in area e battere Seghetti sul palo lontano con un colpo di esterno destro. Appena dopo l'intervallo, poi, il Bologna cala il tris: sgasata di Ndoye servito filtrante, cross dello svizzero per Dallinga che ancora, da due passi, non sbaglia. Empoli completamente in bambola, unico squillo con Gyasi che però tira largo. Bologna che vorrebbe dilagare nel finale: prima Seghetti ferma sulla linea di porta un colpo di testa del solito Dallinga, poi tocca a Cambiaghi andarci vicino, prendendo il palo. Finisce quindi 0-3: appuntamento al Dall'Ara il 24 aprile per una gara di ritorno già, inevitabilmente, segnata.