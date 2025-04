Appuntamento storico per l'Empoli e per Italiano: stasera il via a una nuova procedura del Var che coinvolge il pubblico

Dopo aver battuto la Fiorentina agli ottavi e la Juventus ai quarti, stasera l'Empoli si appresta a scendere in campo per la semifinale di Coppa Italia di andata, contro il Bologna di Vincenzo Italiano. Appuntamento storico non solo perché l'Empoli non si era mai spinto così lontano in questa competizione, bensì per una novità che cambia il rapporto tra Var e tifosi.

Infatti, a partire proprio da stasera, gli spettatori presenti allo stadio potranno ascoltare la spiegazione dell'arbitro in tempo reale: Luca Zufferli, ogniqualvolta verrà chiamato alla on field review (quando viene chiamato a vedere l'azione su schermo, si intende), spiegherà di conseguenza al pubblico il perché delle sue decisioni. Un appuntamento storico, dunque, che è destinato a trovare continuità: infatti, dalla prossima giornata di Serie A, le immagini fatte vedere agli arbitri dal Var saranno visionabili anche dall'intero pubblico, sui maxischermi di tutti gli stadi.