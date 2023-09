Basile: "Segnare due gol su due tiri non è fortuna. La differenza tecnica ha giocato a favore della Fiorentina"

Su Facebook il giornalista e corrispondente a New York Massimo Basile, tifosissimo viola, ha commentato così la vittoria della Fiorentina a Udine: “Segnare due gol su due tiri non è fortuna, ma la somma di due elementi: la felice posizione del giocatore e la precisione al tiro. Contro l'Udinese la differenza tecnica è stata a nostro favore. Vittoria all'apparenza fortunata, ma tecnicamente logica”.

E poi: “Sul secondo gol, nella ripresa dal basso, si vede un bambino dietro la porta esultare. Ha la maglia viola e sta in mezzo agli amici friulani. Grande giornata anche per lui e per i tifosi che fuori sono minoranza e ieri coloravano i vari settori”.