Ranieri: "Allegri ha fatto venire avanti la Fiorentina per poi colpirla in contropiede"

Dopo la Fiorentina, la Juventus giocherà contro il Cagliari che tra l'altro è allenato da un grande ex viola come Claudio Ranieri.

La tattica di Allegri contro i viola

E proprio il tecnico dei sardi, alla vigilia di questa gara ha detto: “Contro di noi i bianconeri staranno di più in attacco, cercheranno di segnare nei primi minuti per poi gestire la gara. La Fiorentina ha tirato molto? Quella è stata una strategia tattica di Allegri, ha fatto venire avanti i viola, per poi colpirli in contropiede, è un altro discorso”.

La trappola

Insomma, per Ranieri, Allegri avrebbe preparato una sorta di trappola ai gigliati, riuscendo poi nel proprio intento di andare a segno e portare a casa i tre punti.