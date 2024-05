Bucchioni: "In tre anni siamo passati dalla zona retrocessione a giocare delle finali europee: Italiano ha fatto un lavoro spettacolare"

Così il giornalista Enzo Bucchioni ha commentato la finale di stasera a Radio Bruno Toscana: “Ho un dubbio tra Beltran e Mandragora, il primo garantisce imprevedibilità ma il secondo è più funzionale per il gioco. Lo sfrutterei a partita in corso magari. Il lavoro di Italiano è spettacolare, fare il calcio che fa lui è un'altra cosa, non da tutti”.

“La forza è il gruppo”

Poi ha aggiunto: “Dovessi scegliere un giocatore simbolo di questo triennio direi Bonaventura, ma trovo difficoltà a indicarne solo uno. La forza della Fiorentina è sempre stato il gruppo. Terracciano ogni anno andava cambiato e poi ha dimostrato di essere all'altezza, per esempio. Le critiche ci sono state, ma ora tutto il calcio italiano si è accorto della Fiorentina: in tre anni dalla zona retrocessione a un'altra finale…”.