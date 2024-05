Il direttore di Tuttosport Xavier Jacobelli ha detto la sua a TMW sulla finale di stasera: “Serata importante per la Fiorentina e per tutto il calcio italiano. Sarebbe bello che dopo l'Atalanta anche la Viola alzasse un trofeo. Hanno un debito con la fortuna, non mi dimentico di come hanno perso le finali dell'anno scorso”.

“A Praga pagata l'inesperienza”

Poi ha aggiunto: “A Praga la Fiorentina ha pagato l'inesperienza. Per stasera c'è un attesa spasmodica, tutti vogliono quel trofeo e la squadra ha voglia di dedicarlo a Joe Barone. Italiano schiererà la miglior formazione possibile, non dimentichiamoci che la Fiorentina ha il miglior attacco della Conference. L'Olympiakos fa del collettivo la sua forza, è una squadra tosta”.