Atene, che flop! I tifosi della Fiorentina disertano la Fan Zone a causa del troppo caldo

Un vero e proprio flop la Fan Zone allestita ad Atene per i tifosi della Fiorentina. Quello che doveva essere un punto di ritrovo, in cui i tifosi viola potevano passare tutti insieme le ore di attesa verso la finalissima di questa sera, si è rivelato invece un luogo semplicemente invivibile come vi abbiamo raccontato.

Disertata la Fan Zone

Al punto che, dopo qualche ora di resistenza, quasi tutti i tifosi della Fiorentina che erano presenti hanno abbandonato la Fan Zone. Il troppo caldo rendeva la permanenza nell'enorme piazza anche pericolosa per la salute, considerando che manca ancora un bel po' alla partita. Pessima figura, dobbiamo dirlo, da parte degli organizzatori.