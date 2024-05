FOTO FN - L'organizzazione rivedibile della Fan Zone: saranno ore di fuoco (letteralmente) per i tifosi della Fiorentina ad Atene

Sarà un'attesa difficile per i tifosi della Fiorentina da qui alla finale di stasera. Per la tensione, ovviamente, ma anche e soprattutto per motivi logistici e organizzativi. Tutti coloro che sono andati ad Atene dovranno ritrovarsi nella Fan Zone, dalla quale partirà poi il cammino verso lo stadio.

Una Fan Zone rivedibile

Il problema, però, riguarda proprio questo spazio allestito per i tifosi viola. Trattasi in realtà di un piazzale enorme, situato dietro lo stadio Olimpico Spyros Louis, completamente al sole e con pochissime zone d'ombra. Come potete vedere dalle foto di Fiorentinanews.com ci sono delle panchine, dei tavoli e qualche ombrellone che ovviamente non garantisce a tutti il riparo dal sole. Non il massimo, considerando che si sono 27 gradi (ma almeno dieci in più percepiti con l'asfalto ribollente) e che mancano ancora tantissime ore alla partita.