Caprini fa la voce grossa anche con l’Italia. Conferma anche per un altro giovane viola nel successo sulla Slovacchia

Un attaccante della Fiorentina decisivo in Nazionale

Al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia l’Italia Under 18 sconfigge i pari età della Slovacchia grazie alla rete decisiva del centravanti della Fiorentina Primavera Maat Daniel Caprini. Il classe 2006 viola segna al 15esimo minuto del primo tempo sfruttando il perfetto assist in verticale di Bonanomi e trafiggendo il portiere con freddezza. Si tratta del settimo gol stagionale per il ragazzo in possesso anche dei passaporti francese e guineano.

Presente anche un altro promettente giovane viola

Titolare anche il duttile esterno Niccolò Fortini, in stagione finora tra i migliori per distacco per rendimento con la Fiorentina. Le eccellenti prestazioni sono valse al giocatore gigliato l’attenzione dell’Italia di mister Franceschini. Un calciatore molto promettente e che spesso si allena anche con la prima squadra di mister Italiano.