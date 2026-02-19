Mandragora: "Ora siamo veramente una squadra e stiamo molto meglio fisicamente. La Conference va portata avanti"

Uno dei protagonisti della vittoria della Fiorentina contro lo Jagiellonia è stato Rolando Mandragora, autore del secondo gol viola.

“Abbiamo fatto una partita di grande umilità - ha detto Mandragora a Sky - da provinciale, su un campo difficile. C’erano tutti i presupposti per cadere nella trappola. Siamo contenti, il primo round l’abbiamo portato a casa e lunedì avremo una partita importante che dobbiamo affrontare in questo modo e sono sicuro che verrà fuori qualcosa di importante”.

E' stata anche la serata di Ranieri che ha perso la fascia di capitano in campionato: “Questo tipo di scelte vanno accettate. Sono molto felice per Luca, è una gioia che si merita. E’ un amico caro, un fratello per me. Le scelte spettano al mister e alla società e noi le rispettiamo. E’ chiaro che nelle difficoltà vanno prese determinate decisioni".

Una Fiorentina migliorata: “Siamo sicuramente adesso una squadra che sa soffrire, teniamo botta, cosa che prima non riuscivamo a fare. Questo scatto in avanti lo abbiamo fatto ma non è il momento di mollare. Alla lunga tireremo le somme. Stiamo meglio fisicamente, vanno dati meriti al mister e allo staff, adesso dobbiamo fare risultati, serve solo quello”.

Sulla Conference: “E' da portare avanti, non deve essere un intralcio ma qualcosa che ci dà ritmo ed entusiasmo come è successo questa sera”.