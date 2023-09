Zanetti: "Maleh ha le giuste motivazioni. Per l'Empoli trattenere un giocatore molto richiesto come Baldanzi.."

Questo pomeriggio il tecnico dell’Empoli Paolo Zanetti, durante la conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Juventus di Allegri, facendo il punto della situazione dopo la sessione di calciomercato estiva ha parlato di due giocatori in orbita Fiorentina: il primo è il neo acquisto Youssef Maleh; il secondo è Tommaso Baldanzi, uno dei grandi obiettivi di mercato dei viola. Questo un estratto delle sue parole:

“Noi paghiamo il fatto che il mercato finisca con due partite fatte, già domani avremo una squadra che ha fatto solo due allenamenti insieme. Sono contento dei giocatori arrivati, io penso che il progetto fosse quello di andare sulla falsariga dello scorso anno, abbiamo preso dei centrocampisti di corsa. Sono arrivati Maleh e Bastoni, oltre ad aver recuperato Fazzini. Abbiamo la possibilità di schierarci come vogliamo, con questi giocatori vogliamo dei leader mantenendo le caratteristiche dello scorso anno. Bastoni è duttile ma lo vedo principalmente mezzala, ha un ottimo piede; Maleh lo conosco, ha giocato bene con me a Venezia e anche a Firenze, ha molte motivazioni. Il mercato è finito, si parte, e ora cerchiamo di far vedere a tutti chi siamo e chi vogliamo essere”.

Ha poi concluso: “Se Destro sta bene, insieme a Caputo, può dare tanto: abbiamo 200 gol di storia tra loro due, io spero che Destro stia bene e che sia il giocatore che tutti conosciamo. Poi c'è Shpendi, che è un giovane su cui puntiamo molto e che deve esplodere. Con questa filosofia l'Empoli si è sempre salvato, sempre l’avrà. Dobbiamo considerare che è arrivato anche Cambiaghi, che abbiamo Cancellieri e che abbiamo tenuto Baldanzi. Tenere Baldanzi rinunciando a offerte importanti è stato un grosso sacrificio della società. Il centro è che Destro quest'anno stia bene. Ha perso cinque-sei chili, è stato rivoltato come un calzino prima di essere preso. Ha tantissime motivazioni, vuole dimostrare a se stesso e a noi che è ancora un giocatore importante”.