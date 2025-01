Kouame non incide neanche contro l'ultima della classe e tre club di Serie A ci pensano. Vanoli lo vorrebbe a titolo definitivo

La Fiorentina cade clamorosamente a Monza, contro l'ultima della classe, ma nel frattempo pensa alle uscite per snellire la rosa degli esuberi di Palladino. La dirigenza vuole regalare un esterno offensivo all'ex allenatore dei biancorossi, viste anche le pessime condizioni di forma di Colpani e Gudmundsson. Ma prima di prendere, come sempre, bisogna togliere.

Kouame piace a tre squadre in Serie A

Ecco che Sky Sport ci racconta che Christian Kouame interessa a Empoli e Cagliari - per una soluzione in prestito - mentre il Torino potrebbe prenderlo a titolo definitivo. La Fiorentina deve decidere cosa fare assieme al giocatore, che non ha esplicitato la chiara volontà di partire.

In entrata invece si valuta Man

Al suo posto Pradè potrebbe andare su Dennis Man del Parma. L'ala offensiva della Romania stuzzica il palato della squadra mercato della Fiorentina, squadra che mai come adesso ha un estremo bisogno di rinforzi dal mercato. Il primo obiettivo per l'attacco tuttavia resta il nome di Luiz Henrique, funambolo del Botafogo, la cui valutazione tuttavia tocca i 30 milioni di euro.