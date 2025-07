Questo pomeriggio il giornalista de La Nazione Enzo Bucchioni, durante un collegamento a Radio Bruno, ha avuto modo di analizzare alcune situazioni di casa Fiorentina.

“La situazione relativa ad Osimhen riguarderà un po’ tutti, era il volano piu importane assieme a Vlahovic per mettere in moto il mercato degli attaccanti e dare risorse al Napoli per poi rinvestirle sul mercato. Non credo che Kean fosse un obiettivo per gli azzurri, mentre se il Galatasaray puntasse mai su Kean non so quanto possa essere realmente appetibile per il ragazzo il campionato turco. Abbiamo fatto tante volte questo discorso per l’Arabia ma è una situazione comunque minore rispetto alla nostra Serie A, non so quanto gli convenga. Sepoi avesse pensato ai soldi sarebbe andato ad incassare il grande stipendio dell’Al Qadsiah. Se fosse andata in porto sarebbe sicuramente stato meglio perchè avrebbe occupato una casella libera, e soprattutto avrebbe portato allo scoperto il Napoli”.

“Nonostante Kean non abbia accennato nulla sono molto fiducioso”

Ha fatto un particolare focus su Moise Kean: “Sta aspettando di capire cosa succede negli ultimi giorni, magari in attesa di un’offerta che possa ritenere piu allettante rispetto a quelle già pervenute. E’ chiaro che è cosi altrimenti si sarebbe seduto al tavolo ad analizzare l’ennesima offerta della Fiorentina, che mi è stato detto maggiore rispetto alle precedenti: andrebbe a guadagnare il doppio di quello che prende adesso. Gli ultimi giorni sono i piu pericolosi. Io personalmente non so quale siano le sue sensazioni ma percepisco ottimismo parlando con quelli che ci hanno a che fare. Non è che ci siano barriere alzate da parte del ragazzo, ma finche non metti l’accordo nero su bianco nel calcio può succedere di tutto. C’è sempre questa sensazione di essere prigionieri di Kean, come diceva Pradè ad inizio stagione. Forse ora un po’ meno perchè la sensazione è che il giocatore stia bene e voglia restare a Firenze, e per questo la possibilità di trovare un’accordo c’è eccome. Ogni giorno che passa è un giorno in piu che lo avvicina alla Fiorentina”.

“Dodô deve decidere cosa vuole fare, la Fiorentina non cederà”

Un commento anche sul futuro di Dodô: “In città si dicono tante cose ma io sono fermo alla situazione di qualche settimane fa, non mi filtra niente di nuovo. Il giocatore vorrebbe andar via, fu lui a dirlo, da primavera e credo che sia cambiato poco o nulla. Anche sui social, mezzo utilizzato molto dal giocatore, si è visto poco nelle ultime settimane. E’ chiaro che la Fiorentina stia lavorando per trovare una soluzione, e che i due anni di contratto possano mettere la Fiorentina in una posizione di forza. Sono ancora tanti, la sua posizione è in bilico. La cosa che da piu fastidio è l’incertezza, perche ti limita nella programmazione del futuro. Ha un ruolo importante nell’intelaiatura della squadra, cosi come Kean, ed è diverso un futuro con o senza di loro. E’ bene capire il prima possibile se resteranno entrambi o meno”.

“La Fiorentina di Pioli al momento viene solo dopo il Napoli”

Ha poi concluso: “A parte il Napoli, che secondo me fa un altro campionato, la Fiorentina viene prima di molte: adesso ha un organico e una struttura che con Pioli in panchina può portarci alto. Anche se manca il regista, può farlo Pioli. Sono poi convinto che Pioli preparerà una squadra con un identità chiara con i giocatori che dovranno essere intercambiabili tra loro. Attraverso questo al Milan ha fatto grandi cose e credo che voglia continuare questo suo percorso a Firenze”.