Baldanzi: "Sono state dette alcune cose non vere, sono molto contento di essere rimasto a Empoli. Adesso sto bene"

In vista della sfida di lunedì contro la Fiorentina, il centrocampista offensivo dell'Empoli Tommaso Baldanzi è uscito per infortunio nella vittoria dell'Italia Under 21 contro la Norvegia. Il classe 2003, poi, ha parlato al termine del match a RAI.

Ecco le sue parole, anche in riferimento allo scorso calciomercato: “Adesso sto bene e mi sento felice, poteva essere un inizio di stagione più positivo per noi ma sono contento comunque. Sono state dette alcune cose non vere, perché io sono molto felice di essere rimasto qui a Empoli. Penso solo all'obiettivo che ci siamo prefissati”.