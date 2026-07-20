Tegola Napoli, un difensore costretto all'intervento: potrebbe saltare anche la sfida contro la Fiorentina

Tra poco più di un mese inizierà il campionato anche per la Fiorentina, che nelle prime cinque partite di Serie A troverà sia la Roma che il Napoli: proprio i partenopei potrebbero perdere un centrale difensivo per la prima parte di campionato.

Necessaria operazione

Si tratta di Alessandro Buongiorno, alla sua terza stagione a Napoli, infortunatosi nel precampionato della squadra allenata da Allegri: il consulto medico a Barcellona, riporta Sky Sport, ha confermato le sensazioni pessimistiche su quanto accaduto. Impossibile procedere con procedure conservative, si rende necessaria l'operazione per riparare la radice del menisco mediale del ginocchio destro.

Salta la Fiorentina?

I tempi di recupero per questo tipo di infortunio si aggirano sui due-tre mesi: la sfida tra Fiorentina e Napoli al Franchi si terrà esattamente il 20 settembre, fra due mesi precisi. Difficile che il difensore sia già rientrato per allora: una primissima assenza, dunque, e non di poco conto.