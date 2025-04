L'ex allenatore e calciatore viola Claudio Piccinetti è intervenuto durante le trasmissioni di Lady Radio, dicendo la sua sui temi più scottanti di casa viola.

“La partita di stasera è difficile - ha detto Piccinetti - ma la viola deve vincere facendo anche una grande prestazione. Cosa che non è scontata visto il rendimento di questa squadra con le piccole. Il risultato di stasera è fondamentale in vista della corsa alle coppe europee, ne va anche della pianificazione dell'anno prossimo. Se farai le coppe puoi fare una programmazione sennò occorre ripensare il progetto. Sono stati buttati via diversi punti, rendendo inutili le grandi prestazioni con le big”.

L'ex calciatore ha poi parlato del fantasista viola Albert Gudmundsson: "Non è solo un problema di gioco, alcuni calciatori hanno offerto prestazione al di sotto delle aspettative. Gudmundsson ha inciso a fasi alterne per esempio, facendo prestazioni ampiamente insufficienti. Oggi è in ballottaggio con Beltran perché è un giocatore che non da sicurezze all'allenatore. Palladino lo leva a età secondo tempo perché fisicamente sembra sempre calare".