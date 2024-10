Al termine di Napoli-Lecce, l'allenatore Luca Gotti ha parlato a DAZN anche in riferimento alla netta sconfitta contro la Fiorentina subita al Via del Mare una settimana fa. Queste le sue parole:

"Non mi accontento di perdere con onore, non mi piace perdere. Logicamente la partita di oggi è diversa da quella con la Fiorentina, ma di oggi salvo l’atteggiamento. Anche dopo il vantaggio del Napoli. Manca la precisione, poi spero di poter dire che abbiamo passato il periodo complicato. Ci siamo spaventati e degli episodi li abbiamo fatti diventare delle fragilità pagate in maniera pesante con la Fiorentina”.