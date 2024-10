La Fiorentina avvisa: "Campo di Marte blindato in vista della gara contro la Roma e controlli rafforzati. Arrivate allo stadio con anticipo"

Con un comunicato sul proprio sito, la Fiorentina ha fatto sapere che saranno prese misure speciali in vista della gara di domani contro la Roma nel quartiere di Campo di Marte e ai varchi di controllo per accedere allo stadio. Questo quanto si legge:

"ACF Fiorentina informa Tifosi ed Abitanti del Quartiere Campo di Marte che, a seguito del particolare quadro logistico dello Stadio Artemio Franchi e dei dintorni, in occasione di Fiorentina-Roma verranno assunte, su richiesta delle Autorità di Pubblica Sicurezza, le seguenti misure organizzative:

- Allestimento e Presidio dei Varchi di Accesso all'Area Riservata (Viale Fanti tra Viale dei Mille e Viale Nervi, Viale Nervi, Viale Paoli e Viale Valcareggi) a partire dalle ore 15.30, con conseguente inibizione del passaggio, anche Pedonale, fino ad apertura dei Varchi di Ingresso;

- Allargamento dell'Area Riservata del Settore Tribuna con conseguente chiusura al transito Pedonale e Carrabile del Controviale Fanti da Viale dei Mille a Via Carnesecchi ed installazione dei Varchi di Accesso su Via Frusa angolo Via Duprè e Via Carnesecchi;

- Rafforzamento Attività di Prefiltraggio e Filtraggio;

L'implementazione di queste misure comporterà un inevitabile rallentamento degli accessi allo Stadio, si invitano pertanto i Tifosi a recarsi per tempo agli ingressi, la cui apertura è prevista per le ore 18.45".