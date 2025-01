Pazienza: "La Fiorentina è una squadra organizzata e gioca bene, sa fare male. Il Napoli stia attento ai momenti della partita"

In vista di Fiorentina-Napoli in programma domani, il doppio ex Michele Pazienza ha parlato a Radio Marte: “Mi aspetto equilibrio. In generale, il Napoli dovrà stare molto attento a capire quando è il momento di colpire, ma occhio a giocare nella sua metà campo. Dovrà essere bravo a comprendere i momenti della partita e non è facile a Firenze”.

“Fiorentina organizzata, sa fare male. Il Napoli stia attento”

Sulla Fiorentina: “Squadra molto organizzata, sa far male se le lasci molti spazi. Gioca bene, mi piace. Per il Napoli si prospettano delle difficoltà, diverse rispetto a quelle affrontate contro il Venezia. Non troverà una squadra tutta dietro la linea della palla”.